Celebra DIF Estatal el Día de la Familia

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La coordinadora del sistema DIF estatal en la región carbonífera, Zaide Habib Castillo, destacó la importancia de la celebración del Día de la Familia. "El mes de marzo es un momento para reforzar el núcleo familiar y recordar el trabajo que se realiza día tras día en el DIF Coahuila", dijo.

La celebración se llevará a cabo en la Villa de San Juan, con la participación de familias de toda la región. "Agradecemos al alcalde Oscar Ríos por su apoyo y por abrirnos las puertas de este gran evento", agregó.

Objetivo de la celebración

El objetivo de la celebración es fortalecer el tejido social que es la familia. "Queremos recordarles a todas las familias de Coahuila que el DIF Coahuila se preocupa por ellas y trabaja para forjar un tejido social sólido" reiteró.

Mensaje a las familias

La funcionaria estatal envió un mensaje a las familias: "Desearles que tengan un excelente domingo, que disfruten de este día con sus seres queridos, que valoren lo más hermoso que tienen: los hijos, los padres, los abuelos. Que sepan que en el DIF Coahuila estamos trabajando para apoyarlas".

La celebración del Día de la Familia es un momento de fiesta y convivencia, donde se busca fortalecer los lazos familiares y recordar la importancia de la familia en la sociedad.