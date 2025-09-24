Árbitro David Ezequiel García Salazar continúa con atención médica tras agresión en fútbol amateur

Con el respaldo del gobierno estatal y del municipio, el árbitro David Ezequiel García Salazar, lesionado tras la agresión del pasado fin de semana, continúa con la atención médica, a la espera de la valoración de especialistas para determinar si requiere una tomografía para descartar lesiones internas.

A poco más de cuatro días de la agresión, David Ezequiel continúa con problemas en su visión, al mantener un 40 o 50 % de visión en su ojo derecho, donde recibió un golpe directo.

Señaló además que continúa con dolores de cabeza y lagrimeo en el ojo, por lo que espera que el oftalmólogo defina si será necesaria la realización del estudio.

"Si me dicen que no se requiere, sería mejor, porque así se descartarían complicaciones mayores", comentó.

Agradeció el apoyo que han otorgado las autoridades, tanto del estado como del municipio, quienes han estado al pendiente de su caso y apoyaron para agilizar la atención a través del Hospital General "Amparo Pape de Benavides".

En el tema legal, García confirmó que continúan con el proceso de la denuncia en contra de los responsables de la agresión, donde aún se busca encuadrar el delito, el cual podría incluso considerarse como intento de homicidio.

Señaló que continúan con el proceso en busca de evitar que hechos de esta naturaleza se repitan en las canchas.

Advirtió que la violencia en el fútbol amateur puede desalentar a la comunidad deportiva, en la que los jóvenes pueden dejar de participar tanto en el arbitraje como en el juego mismo.

El impacto también alcanzó a su familia. Su hija, a punto de cumplir cinco años, le ha pedido que deje de arbitrar por miedo a que vuelva a ser agredido.