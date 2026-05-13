Golpes y empujones marcan reunión de ex trabajadores

Durante la reunión que, como cada miércoles, realizan ex obreros de AHMSA en la Plaza Principal para abordar temas relacionados con la industria, dos de los asistentes protagonizaron una discusión que terminó en golpes, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito Municipal para calmar los ánimos y brindar seguridad en el lugar.

El encuentro, encabezado por el líder del Grupo de Defensa de ex trabajadores de AHMSA, Julián Torres Ávalos, transcurría de manera tranquila; sin embargo, casi al concluir, dos asistentes comenzaron a intercambiar insultos, lo que provocó que uno de ellos se abalanzara a golpes contra el otro.

Durante el altercado se registraron empujones y golpes con el puño cerrado, por lo que otros ex obreros intervinieron para separarlos y evitar que la situación escalara.

A pesar de ello, los involucrados continuaron con la discusión verbal, lo que motivó la presencia de elementos de Tránsito Municipal, quienes dialogaron con los participantes para exhortarlos a mantener la calma y evitar actos de violencia.

Los agentes permanecieron en el lugar hasta que finalizó la reunión, con el fin de garantizar la seguridad y prevenir nuevos enfrentamientos entre los asistentes.