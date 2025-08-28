Asaltantes saquean vivienda y huyen en camioneta Durango

Un violento robo registrado en una vivienda de la Av. Montessori dejó a una familia encerrada en el baño de su propia casa, mientras los responsables saqueaban la vivienda y huían a bordo de una camioneta tipo Durango blanca cargada con todo lo que pudieron sustraer.

Miguel Ángel N fue presentado ante el juez por el delito de robo calificado, al haber sido cometido en compañía de otras personas, según se desprende de la causa penal 824/2025.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público detalló que los hechos ocurrieron cuando Miguel Ángel N, junto con al menos dos cómplices, ingresaron al domicilio, sometieron a los residentes y los encerraron en el baño para llevar a cabo el robo con total libertad.

Entre los artículos sustraídos se encuentran pantallas, joyas, perfumes, dinero en efectivo, herramientas de trabajo, ropa y diversos objetos de valor. Todo fue cargado en la camioneta, que los implicados utilizaron para transportar el botín.

Lo que más llamó la atención durante la audiencia fue la declaración del imputado, quien, sin mostrar arrepentimiento, comentó ante el juez: "¿Qué tanto le debe caber a una Durango?", frase que generó indignación entre los presentes.

El juez determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.