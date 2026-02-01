INE lanza programa de voto anticipado a domicilio en Monclova

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en marcha en Monclova un programa de voto anticipado a domicilio, diseñado específicamente para garantizar que ciudadanos con discapacidades o limitaciones físicas puedan ejercer su derecho al sufragio. Esta iniciativa, fundamentada en el artículo 141 de la ley electoral, permite que el personal del organismo acuda directamente a las viviendas de quienes previamente tramitaron su credencial bajo esta modalidad especial. Actualmente, el padrón cuenta con 40 personas registradas, quienes recibirán visitas de notificación y confirmación entre el 23 y el 27 de febrero.

Una de las novedades más significativas de este proceso es la inclusión de los cuidadores primarios en la modalidad de voto en casa. El INE reconoce que muchas personas dedicadas a la atención de familiares con discapacidad no pueden abandonar sus hogares durante la jornada electoral sin comprometer el cuidado de sus pacientes. Al extender este beneficio a los cuidadores, el organismo estima que la lista de votantes en Monclova podría duplicarse, alcanzando potencialmente a 80 beneficiarios que participarían desde la comodidad de su entorno.

Para aquellos ciudadanos en situaciones de movilidad limitada que aún no forman parte del listado, el plazo de registro permanece abierto hasta el próximo 10 de febrero. El proceso se ha simplificado mediante herramientas digitales para evitar traslados innecesarios; los interesados deben ingresar al portal público del INE, seleccionar el apartado de "Voto anticipado" y completar el formulario en línea. Esta medida busca eliminar las barreras físicas que históricamente han excluido a este sector de la población de las decisiones democráticas.

Con estas acciones, el órgano electoral busca fortalecer la inclusión y asegurar que ninguna limitación física sea impedimento para participar en los próximos comicios. Según Ian Aguilar, Vocal del Registro Federal de Electores, el objetivo es humanizar el proceso electoral y brindar las facilidades necesarias para que tanto los pacientes como sus cuidadores emitan un voto razonado y seguro. Este esfuerzo reafirma el compromiso de las instituciones por proteger los derechos político-electorales de los grupos más vulnerables de la sociedad.