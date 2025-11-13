Wittur México dona lámparas a bomberos de Monclova para mejorar su seguridad

El Cuerpo de Bomberos Monclova recibió de Wittur México la donación de 12 lámparas Streamlight Survivor X, equipo de alto rendimiento que permitirá mejorar la capacidad operativa de los elementos durante intervenciones donde la visibilidad y la seguridad son determinantes para salvar vidas.

La entrega fue gestionada gracias al apoyo del Ingeniero Efraín Castillo, gerente de Planta, Cecilio Peña, gerente de Recursos Humanos; y de manera especial, Lidia Sandoval, coordinadora de HSE y enlace de donación, quienes mostraron una destacada disposición y compromiso hacia quienes atienden emergencias todos los días para proteger a la ciudadanía.

Autoridades municipales agradecieron profundamente este gesto, subrayando que la colaboración entre la iniciativa privada y el gobierno ha sido una estrategia impulsada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y respaldada por la visión del Gobernador del Estado, quienes coinciden en que estas alianzas son clave para fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad.

También se destacó el liderazgo de Pedro Alvarado Flores, director de Protección Civil y Bomberos de Monclova, por promover la vinculación con el sector industrial, lo que ha permitido dotar a la corporación de herramientas modernas, seguras y necesarias para cumplir su labor con profesionalismo.

Cada donación representa un impulso al compromiso del cuerpo de bomberos con Monclova. Gracias a la aportación de Wittur México, la corporación continúa avanzando hacia un servicio más equipado, eficiente y entregado a la protección de la ciudadanía.