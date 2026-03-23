Sofía y Dayana celebran sus XV años en Monclova con fiesta popular

Lejos de los salones elegantes, los vestidos impecables y las coreografías perfectamente ensayadas, los XV años de las primas, Sofía y Dayana han llamado la atención por su estilo completamente fuera de lo tradicional... y sin pena alguna.

En una celebración que rompió con todos los moldes, las jóvenes del municipio de Monclova decidieron dejar atrás el protocolo para apostar por un festejo al estilo rancho, con cabalgata, música de huapangos, banda y norteño, además de una gran fiesta en plena vía pública en la zona conocida como "Las Placetas".

A través de redes sociales comenzaron a circular videos que rápidamente captaron la atención de los usuarios. En ellos se observa a las quinceañeras recorriendo diversas calles montadas a caballo, acompañadas por jinetes y un grupo musical que amenizaba el trayecto, generando un ambiente festivo a su paso.

Ambas jóvenes lucían sus vestidos de XV años —uno en color azul turquesa y el otro en rosa pastel— combinados con sombrero, mientras avanzaban entre aplausos, miradas curiosas y decenas de personas que se fueron sumando al recorrido.

La inusual caravana partió desde la colonia 21 de Marzo, avanzó por la Avenida Las Torres y concluyó en la colonia Oscar Flores Tapia, donde la celebración continuó sin restricciones.

La calle se transformó en un salón improvisado, con mesas, sillas, música en vivo y una multitud que convirtió el espacio en una auténtica pista de baile.

Sin listas de invitados ni acceso limitado, el festejo estuvo abierto a todo aquel que quisiera sumarse, convirtiéndose en una verbena popular donde vecinos y curiosos no dudaron en integrarse.

Así, entre caballos, música y baile sobre el pavimento, Sofía y Dayana demostraron que el lujo no siempre define una celebración... y que, en ocasiones, romper las reglas es precisamente lo que la hace inolvidable.