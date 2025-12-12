Víctor Leija entrega cheque a familias de Cuatro Ciénegas: 100 mil pesos para empleo temporal

Cuatro Ciénegas, Coah.- Impulsando la economía y el bienestar de las familias de todos los rincones del municipio, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, hizo entrega de un cheque por 100 mil pesos como pago del Programa de Empleo Temporal en el Ejido Estanque de León, donde 65 personas participaron en diversas labores de pintura, limpieza y mantenimiento.

Este jueves, el Presidente Municipal recibió en Sala de Cabildo a parte de las y los integrantes del programa para hacer la entrega oficial de este apoyo correspondiente al trabajo realizado durante las últimas semanas.

En su mensaje, el Alcalde Víctor Leija Vega destacó que este beneficio representa un impulso directo a la economía de las familias y a la mejora de los espacios comunitarios para garantizar áreas limpias, seguras y dignas para la población.

"Gracias a este apoyo, no solo se mejoró la imagen del ejido, sino también la economía de las familias que con su esfuerzo siguen construyendo un mejor futuro para la comunidad", subrayó el edil.

Para finalizar, el Alcalde destacó que desde el inicio de la administración se puso en marcha este programa de empleo temporal que ha beneficiado a familias de la cabecera municipal y de los ejidos, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local y el mejoramiento de la imagen urbana.

Afirmó que uno de los ejes principales de su gobierno es fortalecer el desarrollo económico de las familias de todos los sectores, especialmente de aquellas que se encuentran en las comunidades rurales brindándoles herramientas para salir adelante y mejorar su calidad de vida.

"Estos programas son resultado de una estrategia cercana, responsable en el manejo de los recursos públicos y enfocada en atender las necesidades de la comunidad, por ello vamos a seguir el próximo año, buscando no solo mejorar la imagen, sino contribuir de manera directa a mejorar la economía de las familias de los ejidos de Cuatro Ciénegas", finalizó el edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar programas que fortalezcan el desarrollo social y económico, demostrando que sumando esfuerzos, Cuatro Ciénegas sigue avanzando.