"Zeus" sobrevivió a una brutal historia; sospechan que fue usado como carnada

FRONTERA, COAH.- Con múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, un perro de aproximadamente tres a cuatro años fue localizado en un establecimiento de la colonia Regidores, donde permaneció varias horas hasta que ciudadanos reportaron el caso a Protección Animal.

Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora de Protección Animal de Frontera, informó que el animal, al que llamaron Zeus, fue encontrado en las inmediaciones de un OXXO, con sangrado y lesiones en los costados, patas, abdomen, orejas y cuello.

El veterinario César del Bosque acudió junto con un inspector del departamento para brindarle atención. Debido a la cantidad y gravedad de las heridas, el perro fue trasladado posteriormente a un sitio seguro para mantenerlo bajo observación.

Ibarra Vázquez señaló que, por las características de las lesiones y las condiciones en las que fue localizado, existe una fuerte sospecha de que Zeus pudo haber sido utilizado como sparring o carnada en peleas clandestinas de perros.

"Estamos casi 100 por ciento seguros que, pues, es de esta manera como lo utilizaban", manifestó, aunque aclaró que se realizarán investigaciones para determinar qué ocurrió.

La funcionaria explicó que el perro presenta un comportamiento sumamente asustado y aterrorizado, pero al mismo tiempo es noble, características que también llamaron la atención del personal que lo atendió.

Además de las lesiones, Zeus presentaba una infección fuerte en una de las zonas afectadas y continuaba sangrando durante la noche del lunes, por lo que no se descarta que algunas heridas requieran sutura.

El animal también recibió tratamiento preventivo contra el gusano barrenador, además de antibióticos y limpieza de las heridas. El personal veterinario realizará revisiones durante los siguientes tres a cinco días para vigilar su evolución y prevenir una posible infestación.

La coordinadora de Protección Animal destacó que, hasta el momento, Frontera no registra casos positivos de gusano barrenador, por lo que mantienen atención inmediata a los reportes de animales heridos o en situación de calle.

INVESTIGAN ORIGEN

Ibarra Vázquez informó que el departamento inició una investigación para determinar de dónde provenía Zeus y establecer si fue abandonado en el sitio o llegó por sus propios medios.

Explicó que el punto donde fue localizado se encuentra cerca del libramiento y es una zona con poca población, donde existen un OXXO, una gasolinera, una forrajera, talleres y naves industriales.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el perro habría llegado caminando desde una nave ubicada aproximadamente a un kilómetro del establecimiento donde finalmente fue encontrado.

Protección Animal buscará cámaras de videovigilancia en los alrededores y entrevistará a trabajadores y personas del sector para obtener información que permita establecer qué ocurrió con el animal.

La funcionaria agradeció a los ciudadanos que reportaron al perro y le proporcionaron agua y alimento mientras llegaba el personal especializado.

Llamado a la ciudadanía contra el maltrato animal

Ibarra Vázquez recordó que las peleas clandestinas de perros están prohibidas y llamó a la ciudadanía a continuar reportando cualquier caso de maltrato o animales en riesgo.