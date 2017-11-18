Autoridades no ampliarán horarios para venta de bebidas embriagantes

No habrá ampliación de horarios en la venta de bebidas embriagantes durante las fiestas decembrinas, aseguró el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón.

Carlos Saucedo, comerciante, espera que se autorice la venta de bebidas unas horas más tarde del horario normal para no ver mermadas sus ganancias.

“Este año no será la excepción, seguirá la ley seca”, reiteró el secretario del ayuntamiento y pidió a la ciudadanía tener un consumo responsable, así como evitar tomar y manejar un vehículo.

El horario de venta es de 10 de la mañana a 11 de la noche de lunes a sábado, y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde.