Dan mantenimiento a la carpeta asfáltica

Elementos del Escuadrón de Obras Públicas del Municipio en coordinación con elementos de Seguridad Vial, realizan trabajos de reparación de la carpeta asfáltica en distintos puntos de la ciudad.

Esta vez se les observó sobre las calle Hidalgo en el sector centro, a un costado de la oficinas del Puente Internacional Número 1, y sobre la calle San Luis, en el sector las fuentes, al frente de la Secundaria Pedro Ferriz.

Comentaron los encargados de las obras que están tratando de realizar los trabajos lo más rápido posible para así evitar molestias a las personas que circulan por esas vialidades, ya que saben que por su ubicación son de las más transitadas en la ciudad.

Recomiendan que tomen precauciones y utilicen vías alternas para llegar a sus destinos y así evitarse retrasos en sus traslados.