Gabriel Elizondo y Liliana Salinas dialogan con mujeres en Piedras Negras

Trabajando en territorio y escuchando de primera mano las necesidades de la ciudadanía, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, y la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coahuila, Liliana Salinas Valdés, sostuvieron un encuentro con mujeres de Piedras Negras, con quienes dialogaron sobre sus necesidades, inquietudes y propuestas para fortalecer las acciones en favor de ellas y sus familias.

Durante el encuentro, el senador compartió parte de la agenda legislativa que impulsa desde el Senado de la República, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para atender sus principales preocupaciones y generar mejores condiciones para las familias.

"Respetar siempre a las mujeres, escucharlas y empoderarlas será algo que seguiremos haciendo desde el Senado. También quiero felicitar y reconocer el trabajo que realiza la señora Liliana al frente del DIF Estatal. Seguiremos manteniendo a Coahuila unido y fuerte, fortaleciendo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y cuidándonos entre coahuilenses", mencionó Elizondo Pérez.

Como parte de las 17 propuestas legislativas que estarán trabajando, destacó la propuesta de Maternidad Escolar, que busca garantizar la permanencia, reincorporación y conclusión de los estudios de mujeres jóvenes durante el embarazo y la maternidad. Además, presentó la propuesta de Derecho a los Cuidados, para reconocer constitucionalmente el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, además de establecer las bases para una Ley General y un Sistema Nacional de Cuidados.

Asimismo, explicó su propuesta de Alimentación para Personas Cuidadoras, que plantea incorporar el apoyo alimentario a acompañantes y cuidadoras de pacientes hospitalizados como una actividad de asistencia social y establecer un Fondo Federal de Apoyo Alimentario Hospitalario.

Y en materia de salud mental, Elizondo Pérez señaló que se requiere fortalecer la atención, garantizar recursos suficientes y transparentes, así como una mayor participación de especialistas y personal capacitado. La propuesta ya fue presentada y turnada a comisiones.

Por su parte, Liliana Salinas destacó la importancia de mantener un diálogo cercano y permanente con las mujeres de todas las regiones del estado.

"Desde el DIF Coahuila seguiremos sumando esfuerzos y haciendo equipo para que las mujeres tengan más oportunidades, respaldo y acompañamiento. Esta cercanía nos permite seguir construyendo un Coahuila fuerte y unido", comentó.

Previo a este encuentro, Elizondo Pérez también sostuvo una reunión con integrantes del Colegio de Notarios de Piedras Negras, con el objetivo de seguir construyendo una agenda ciudadana con todos los sectores y mantener el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en beneficio de las y los coahuilenses.