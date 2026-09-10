Óscar Ríos Ramírez se reúne con DIF Coahuila en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez sostuvo una reunión de trabajo con la nueva coordinadora regional del DIF, Laura Luz Pérez Castro, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional.

En el encuentro participaron la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas, y el director de dicho departamento, Alberto Berrones Sandoval, quienes acompañaron al edil en la reunión.

Durante el encuentro se planteó fortalecer el trabajo conjunto y continuar acercando a las familias del municipio los programas que impulsa, a través del DIF Coahuila, la ingeniera Liliana Salinas Valdés, con el respaldo del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el DIF Coahuila para ampliar las acciones y servicios dirigidos a las familias de San Juan de Sabinas. "En equipo, seguimos trabajando por las familias de nuestro municipio", expresó el edil, al señalar que la intención es mantener una labor coordinada entre los distintos niveles e instituciones.

Ríos Ramírez añadió que se busca trabajar en sinergia, tal como lo ha señalado el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de generar acciones en beneficio de todas las personas del municipio.