Lluvias pintan de morado a Ciudad Acuña con la floración del cenizo

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Las lluvias registradas recientemente en Ciudad Acuña favorecieron la floración del cenizo, transformando el paisaje en el surponiente de la ciudad.

Impacto en la comunidad

En esa zona es posible observar numerosos ejemplares de cenizo cubiertos de flores moradas, lo que brinda una imagen distinta al entorno y resalta el contraste con el paisaje característico de la región.

Reacciones de los vecinos

Vecinos del sector manifestaron su asombro y satisfacción al observar un paisaje más colorido, con una mayor presencia de vegetación gracias a las lluvias registradas en las últimas semanas.

Luego de varios años de sequía, durante los cuales predominaban la vegetación propia del desierto y extensas áreas de hierba seca, la humedad generada por las precipitaciones propició un cambio visible en el entorno natural.