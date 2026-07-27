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Coahuila

Lluvias pintan de morado a Ciudad Acuña con la floración del cenizo

La humedad generada por las recientes precipitaciones transformó el paisaje del surponiente de la ciudad tras varios años de sequía.

Por Angel Garcia - 27 julio, 2026 - 04:35 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Las lluvias registradas recientemente en Ciudad Acuña favorecieron la floración del cenizo, transformando el paisaje en el surponiente de la ciudad.

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      Impacto en la comunidad

      En esa zona es posible observar numerosos ejemplares de cenizo cubiertos de flores moradas, lo que brinda una imagen distinta al entorno y resalta el contraste con el paisaje característico de la región.

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      Reacciones de los vecinos

      Vecinos del sector manifestaron su asombro y satisfacción al observar un paisaje más colorido, con una mayor presencia de vegetación gracias a las lluvias registradas en las últimas semanas.

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      Luego de varios años de sequía, durante los cuales predominaban la vegetación propia del desierto y extensas áreas de hierba seca, la humedad generada por las precipitaciones propició un cambio visible en el entorno natural.

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