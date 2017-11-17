Inicia ISSSTE pago de aguinaldos

Pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibirán este viernes 17 de noviembre el pago de la primera parte del aguinaldo, en tanto que el monto restante se cubrirá el próximo 5 de enero de 2018.

Por disposición de la Dirección de Finanzas este día se hará la entrega vía electrónica, informó Sebastián Zepeda Contreras, delegado estatal, quien destacó que en Coahuila se beneficiarán a 27 mil 718 pensionados y jubilados.

“Este viernes se cubre la primera parte del aguinaldo y se informa que para el viernes cinco de enero del próximo año se depositará el monto restante, por lo que invitamos a los pensionados y jubilados a estar atentos de este movimiento”.

Se estima que la derrama por pago de aguinaldos a pensionados y jubilados de Coahuila ascenderá a 323 millones de pesos.

Zepeda Contreras destacó, además, que el pago de la pensión correspondiente al último mes de este año se realizará el viernes 01 de diciembre; en tanto que para el día 05 de enero de 2018 se efectuará el primer pago de dicho concepto.

“Es decir, la pensión de diciembre se cubre el día primero y la pensión de enero el día cinco de ese mes, junto con la segunda parte del aguinaldo”.