Protección Civil atiende reporte, se niegan autoridades ambientales a resguardar lechuza en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una lechuza pichón que cayó de su nido al interior de la Escuela Primaria "Eulalio Gutiérrez Ortiz" generó una inesperada cadena de omisiones por parte de las autoridades ambientales, luego de que ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ni la Secretaría del Medio Ambiente en esta ciudad, aceptaran hacerse cargo del ave.

El hallazgo fue reportado esta mañana por personal de intendencia del plantel educativo a Protección Civil, dependencia encabezada por el ingeniero Víctor Guajardo Loo. De inmediato, elementos de la corporación acudieron al lugar para atender la situación y verificar el estado del animal.

Tras capturar cuidadosamente al ejemplar, identificado como una rapaz nocturna en etapa juvenil, los rescatistas constataron que se encontraba en buen estado de salud. Sin embargo, al intentar entregarlo a la CONANP para su resguardo, fueron informados de que dicha institución ya no se encarga de recibir fauna silvestre.

Ante esta negativa, indicaron a Protección Civil que se dirigieran a la Secretaría del Medio Ambiente, donde también se les negó la recepción del ave. Ambas dependencias se deslindaron de la responsabilidad, dejando a los elementos de Protección Civil sin una instancia oficial que se hiciera cargo del animal.

Finalmente, la lechuza fue resguardada temporalmente en las oficinas de P. Civil, donde se le brindó protección mientras se gestiona su reubicación a un entorno natural adecuado. La situación ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de atención a la fauna silvestre en zonas urbanas y la coordinación entre dependencias especializadas en ello.