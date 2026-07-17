Estables padre Raúl y jóvenes: reporta Diócesis

La Diócesis de Piedras Negras informó que el presbítero José Raúl Pérez Contreras y los jóvenes que viajaban al Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ENJES) se encuentran estables, luego del accidente automovilístico registrado la mañana de este viernes 17 de julio sobre la carretera Sabinas–Monclova, a la altura del kilómetro 38.

De acuerdo con el comunicado oficial, el grupo de jóvenes y adultos, acompañado por el párroco de la comunidad de San Francisco de Asís, en Ciudad Acuña, se trasladaba en una camioneta tipo van con destino a la ciudad de Saltillo para participar en el encuentro nacional.

La autoridad eclesiástica precisó que, pese a la gravedad del percance, no se registraron pérdidas humanas. Como medida preventiva, algunas de las personas involucradas fueron trasladadas al Hospital General de Zona del IMSS en Monclova para recibir una valoración médica más completa.

Hasta el momento, todos los afectados permanecen estables y continúan bajo atención médica, informó la Diócesis.

Asimismo, agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones expresadas por la comunidad desde que se conoció el accidente, e hizo un llamado a los fieles para continuar encomendando la pronta recuperación de los lesionados. "Gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas que lamentar. Invitamos a toda la comunidad a unirse en oración por la pronta recuperación de los involucrados", expresó la institución religiosa.

El comunicado añade que la Diócesis permanecerá atenta a la evolución del estado de salud de los afectados y, de ser necesario, difundirá información actualizada a través de sus canales oficiales.

El accidente en Monclova

El accidente ocurrió en la carretera Sabinas-Monclova, sin pérdidas humanas. El grupo de jóvenes y adultos se dirigía a un encuentro nacional, lo que ha generado un gran interés en la comunidad.

Reacciones de la Diócesis

La Diócesis agradece las muestras de apoyo y oraciones de la comunidad. Se ha hecho un llamado a los fieles para que continúen orando por la recuperación de los lesionados.

Estado de salud de los afectados

Los afectados están bajo atención médica en el IMSS de Monclova. La Diócesis ha confirmado que todos se encuentran estables y en proceso de recuperación.