Largas filas para trámite de licencias de conducir

Piedras Negras, Coah.- Se presentan largas filas para el trámite de licencia de conducir ante los descuentos del 50 por ciento que se promociona desde el sábado pasado, y concluyen el viernes 24 de noviembre.

Raúl Calvillo, delegado local de las Oficinas de Transporte, dijo que hay una alta respuesta con la atención de 160 personas diarias para el trámite, y contemplan continúe la dinámica toda esta semana.

La adquisición de la ficha de pago se puede realizar por la página de internet, “pagafacil.com.gob”, realizar el pago en las opciones que en la hoja se mencionan, dentro de la fecha de descuento, es decir, a más tardar el 24 de noviembre.

Para tomarse la foto y que le otorguen la licencia, puede hacerse en los próximos días o semanas, pues una vez pagado el recibo es válido hasta el 30 de abril del próximo año.

“Hay que tratar de evitar filas. Cualquier persona puede tramitar el recibo de pago, sin tener que acudir a esta oficina, y después de pagado, puede hacer efectivo el recibo la próxima semana o cualquier día de la semana incluso el próximo año”, concluyó.