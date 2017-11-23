Llega el frente frío número 11

Piedras Negras, Coah.- Pega la primera helada en Piedras Negras debido a la entrada del frente frío número 11, lo que generará la madrugada del jueves temperaturas mínimas de 4 grados con una sensación térmica de 0 grados.

Esta temperatura se presentará el amanecer del jueves, así lo informó Edgar Carballido, meteorólogo.

Este sistema saldará de la región, pero no sus efectos, ya que quedarán temperaturas de 18 a20 grados como máxima y mínimas de 4 a 6 de temperaturas de aquí hasta el próximo fin de semana.

Indicó que se considera helada de 4 grados centígrados hacia abajo, ya que es una temperatura fría, con sensaciones térmicas por hasta los 0 grados centígrados, las cuales se sentirán con mayor intensidad en zonas las rurales.

“Esperando que el próximo fin de semana ingrese un nuevo sistema frontal en la región, pero con temperaturas congelantes”, concluyó.