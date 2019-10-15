Oferta SNE 789 empleos

Ante los rumores de despidos o renuncias de trabajadores en Lear -por la huelga de General Motors en Estados Unidos- la Oficina Nacional del Empleo publicó 635 vacantes en su bolsa de trabajo esta semana para laborar en la Industria Maquiladora de Exportación.

En total publicó 789 plazas laborales, 85 para personas con algún oficio, carrera semiprofesional o profesional y técnicos.

“Sabemos que hay empresas que se verán afectadas por esa huelga; pero hay otras que están contratando personal”, dijo el profesor Juan Alfredo Botello Nájera, encargado de oficina.

Por ello invitó a trabajadores de Lear ù otra empresa con paros técnicos, a que se acerquen a la Oficina y pregunten por la bolsa de trabajo.

Agregó que allí mismo se les hace una entrevista y de inmediato se canalizan a las empresas solicitantes, donde la contratación es inmediata.

“Hasta el momento no hemos visto un gran flujo de personas que acudan a solicitar trabajo”, señaló.

Esta semana trascendió que dos empresas Lear, y Elektrokontakt, están con paros técnicos.