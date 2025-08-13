Pollitos en fuga

Ramos Arizpe.– La mañana de este miércoles, un tráiler que circulaba por el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de su cruce con el bulevar Miguel Ramos Arizpe, terminó volcado sobre su costado izquierdo, dejando su carga de pollos y gallinas esparcida en el asfalto.

El conductor, identificado como Carlos Roberto Martínez, de 28 años, relató que al tomar una curva a exceso de velocidad el peso de la carga lo desestabilizó, provocando que perdiera el control de la unidad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al operador, quien afortunadamente no presentó lesiones y rechazó el traslado a un hospital. El chofer permaneció en el lugar a la espera de la llegada de su aseguradora, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo y liberar la vialidad.