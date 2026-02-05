Se impacta en luminaria Y auto lavado en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un accidente vehicular se registró la noche del miércoles en esta Villa, municipio de Múzquiz, cuando un hombre en estado de ebriedad perdió el control de su automóvil y terminó impactándose contra una luminaria y posteriormente contra un auto lavado.

El hecho generó gran movilización de las autoridades policiacas y preocupación entre los vecinos del sector al observar lo aparatoso del percance.

El conductor, identificado como Luis N, circulaba en dirección de Norte a Sur sobre el Bulevar Hidalgo. Al llegar al cruce de las calles Acacias y Chihuahua, en el barrio Tiro Cuatro, perdió el control del volante, provocando el choque. A pesar de lo aparatoso, el hombre resultó ileso.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del licenciado José Ponce Sánchez, acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido.

Tras verificar la situación, arrestaron al ciudadano de 47 años de edad, originario de la Ciudad de México, pero residente en la colonia María de San Juan de Sabinas.

Las autoridades informaron que el detenido será presentado ante la instancia correspondiente para responder por su conducta. El choque dejó daños tanto en infraestructura pública como en una propiedad privada, lo que implica responsabilidades legales y económicas para el responsable.

Finalmente, se dio a conocer que Luis N deberá cubrir los gastos de reparación de la luminaria dañada y del auto lavado afectado. El caso se suma a los incidentes relacionados con la conducción en estado de ebriedad, problemática que las autoridades locales han señalado como uno de los principales riesgos para la seguridad vial.