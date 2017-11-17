Tendrán que realizar campaña para próximo período de 3 años

Juan Rojo Ayala, tendrá que hacer campaña para reelegirse y poder contender contra dos o tres interesados más, que aspiran a la dirección de la Facultad de Administración y Contaduría por un período de tres años.

Es decir, habrá convocatoria oficial y no una en lo “oscurito”, de acuerdo al resultado que emitió la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Autónoma de Coahuiloa (UAC).

La convocatoria fue publicada este jueves por la noche, y el registro de planillas está progamado para el 21 y 22 de noviembre, y las votaciones serán el jueves 23 de noviembre, donde se conocerá la planilla ganadora.

Honor y Justicia también validó que cinco integrantes del Consejo Diretivo serán habilitados como vigilantes electorales para dar validadez al proceso.

Rojo Ayala, lleva un período de tres años como director de la Facultad y aspira a otro período.