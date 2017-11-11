Tiene Coahuila presupuestó histórico para el año 2018

Un presupuesto histórico para Coahuila de 47 mil 800 millones de pesos, para aplicarse en el ejercicio 2018, obtuvo la bancada Coahuilense en la Cámara de Diputados.

750 millones corresponden al “Fondo Fronterizo”, que se destinará para infraestructura y programas sociales.

La noticia fue divulgada la mañana de este viernes en todo el estado, tras la aprobación hecha por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y el Pleno.

El gobernador Rubén Moreira Valdez fue el primero en felicitar a los diputados federales, a través de su cuenta de tweeter.

“Gran bancada, presupuesto histórico para #Coahuila: 47 800 millones de pesos. Mi reconocimiento por su gran trabajo”, escribió en su cuenta.

El gobernador electo Miguel Ángtel Riquelme se unió a las felicitaciones.

“Felicidades a los Diputados Federales de #Coahuila por su trabajo al obtener un presupuesto sin precedentes para 2018”, difundió a través de su cuenta.

El diputado Francisco Saracho, destaca que 750 millones de pesos serán destinados par el Fondo Fronterizo, algo que sostuvo generará muchos beneficios a la economía de la frontera.

El diputado Armando Luna Canales publicó en su cuenta que los más de 47 mil millones de pesos, se seguirá consolidando el desarrollo del estado.

En tanto Jericó Abramo indicó que con el presupuesto de egresos de la Federación para el período 2018, concluye una ardua labor de la legislación Coahuilense y que incluye recursos para la reconstrucción, apoyo para la salud de las mujeres, al campo y más recursos para municipios.

El diputado Armando Luna Canales en las votaciones.