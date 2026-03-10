DESPRESURIZA SSP CENTRO PENITENCIARIO VARONIL DE PIEDRAS NEGRAS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 10 de marzo de 2026.-

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila realizó el traslado de 120 personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras al ubicado en el municipio de Monclova.

Lo anterior se da por instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas de continuar despresurizando los Centros Penitenciarios.

Estás acciones refuerzan los objetivos de mantener estabilidad, gobernabilidad y seguridad en los propios centros, previniendo acciones de riesgos.

Todos los traslados han sido encabezados en su seguridad por la Policía Estatal acompañada por la Policía de Acción y Reacción (PAR), con el apoyo y coordinación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

Una vez ingresados a la región centro, la Policía Municipal de Monclova y el Grupo de Reacción Centro se unieron al apoyo de protección al perímetro.

Cada uno de los traslados han sido supervisados en todo momento por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.