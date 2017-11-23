UDC decidirá si va en alianza o no

Este próximo 2 de diciembre, el partido Unidad Democrática de Coahuila en el congreso estatal, definirá si participará en alianza en los comicios del 2018, y el 14 de diciembre determinará los posibles candidatos a las alcaldías, comentó el secretario de organización de UDC, Héctor Portillo Valdés.

Dijo que aún no se define si irán con el Partido Acción Nacional o con Morena, ya que se tiene que pedir una serie de requisitos por parte del partido y si se llega a un acuerdo irán en alianza, ya que UDC solo tienen el registro a nivel estatal.

Comentó que las propuestas de blanquiazul han impactado más, mientras continúa el ofrecimiento amplio de la alianza. Respecto al partido de Morena comentó que como udecistas respetarán las propuestas de cada partido.

Agregó que el próximo dos de diciembre se definirá si el partido UDC ira en alianza o con candidatos propios, así mismo a qué candidato apoyarán para las elecciones federales del 2018.