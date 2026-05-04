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Coahuila

Cuidado de animales: Juan Pablo Andrade Reyna alerta sobre el bienestar en Sabinas

Andrade Reyna destaca la importancia de mantener a las mascotas bien alimentadas y vacunadas.

Por Carlos Macias - 04 mayo, 2026 - 08:36 p.m.
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      SABINAS, COAH.- Juan Pablo Andrade Reyna hizo un llamado a la ciudadanía para asumir con responsabilidad el cuidado de sus mascotas. Señaló que los animales forman parte de las familias y que brindarles atención adecuada evita que terminen convirtiéndose en un problema en las calles.

      Andrade Reyna comentó que tiene un perrito chihuahueño llamado "Chiquito", de aproximadamente ocho años. Destacó su gusto por los perros y los gatos, y afirmó que mantenerlos con alimento y vacunas es fundamental para su bienestar.

       

      El ciudadano subrayó que la responsabilidad con las mascotas implica brindarles condiciones dignas, sobre todo ante las altas temperaturas que se registran en la región. Pidió evitar que los animales permanezcan amarrados o encadenados y recalcó la importancia de que siempre tengan agua, comida y un área adecuada donde resguardarse del calor.

       

      También hizo un llamado a proteger a los perros y gatos durante la temporada decembrina, cuando el ruido de los cohetes provoca que muchos intenten escapar. Explicó que el estruendo ocasiona que los animales brinquen cercas y se salgan de sus hogares, por lo que recomendó mantenerlos en un lugar seguro para evitar accidentes o extravíos.

      Finalmente, Juan Pablo Andrade Reyna reiteró que tener una mascota implica un compromiso similar al de cuidar a una persona. "Ahí pa´ que sí traigan los animalitos", concluyó, invitando a más dueños a sumarse al cuidado responsable.

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