Abandona hospital pese a estar herido

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- A pesar de haber resultado herido con un objeto punzocortante en el tórax, un ciudadano decidió abandonar por su propio pie el Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina”.

Elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del director, Luis García, arribaron a la sala de urgencias del nosocomio tras tomar conocimiento del ingreso del paciente identificado con el nombre de Kevin Gustavo N.

Fue la doctora Gabriela Cuellar quien atendió al herido el cual mencionó que se encontraba en una reunión familiar donde los asistentes empezaron a comentar problemas de años atrás.

En ese momento entre los presentes comenzaron a agredirlo físicamente logrando herirlo finalmente con un objeto punzocortante a la altura de la parte externa del tórax.

El paciente dijo desconocer quién lo había lesionado, optando por retirarse del hospital.