Fiscalía pide denuncias sobre abandono de adultos mayores en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, llamó a representantes que tutelan los intereses de grupos vulnerables a denunciar casos de abandono de adultos mayores, hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

El funcionario explicó que se tiene información sobre situaciones evidenciadas en redes sociales que podrían configurar en delitos, por lo que es indispensable que quienes ejercen tutela de menores o adultos de la tercera edad acudan a las dependencias correspondientes para formalizar las denuncias.

Recordó que existen diversas instituciones con facultades para presentar querellas o dar aviso a la autoridad, como dependencias de trabajo, salud y desarrollo familiar, entre otras, lo que permitiría a la Fiscalía iniciar las investigaciones pertinentes.

En referencia al caso del señor conocido como "Palomo", encontrado en estado de abandono en un domicilio de la Villa de Palaú, Garduño Guzmán señaló que no existe denuncia formal, ni siquiera por parte de los vecinos que tuvieron conocimiento de la situación.

El delegado subrayó que es fundamental dar el paso hacia la formalización de estos hechos mediante una querella, ya que solo así se puede proceder conforme a lo establecido en los artículos 221 y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Fiscalía reiteró que la omisión de cuidados hacia adultos mayores constituye un delito y exhortó a la ciudadanía y representantes de instituciones a actuar con responsabilidad, denunciando cualquier caso que vulnere la integridad de personas en situación de vulnerabilidad.