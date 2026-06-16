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Coahuila

Intercolegial Cinco Manantiales fortalece la convivencia y el espíritu deportivo entre estudiantes

Jóvenes de distintos municipios de Coahuila participaron en una jornada de competencia, integración y promoción de valores a través del deporte.

Por Alberto Ibarra Riojas - 16 junio, 2026 - 06:20 p.m.
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      ALLENDE, COAH.- Estudiantes de diversos municipios de la región participaron en el Intercolegial Cinco Manantiales, un encuentro deportivo que reunió a jóvenes de Allende, Piedras Negras, Acuña, Monclova y otras comunidades para convivir y competir en un ambiente de respeto y compañerismo.

      Durante las jornadas deportivas, los participantes demostraron disciplina, esfuerzo y trabajo en equipo, representando a sus instituciones educativas en distintas actividades que promovieron la integración entre estudiantes de diferentes ciudades.

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      Más allá de los resultados, el evento permitió fortalecer la amistad y los valores que fomenta el deporte, brindando a los jóvenes una oportunidad para compartir experiencias, desarrollar habilidades y mantener estilos de vida saludables.

      Familias y docentes destacaron la importancia de seguir impulsando este tipo de espacios, donde las nuevas generaciones pueden crecer en un entorno positivo, fortalecer su formación personal y construir lazos de convivencia a través de la actividad física.

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      El impacto del Intercolegial en la comunidad

      Los organizadores resaltaron que este tipo de encuentros contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y fortalecen los vínculos entre las instituciones educativas de la región.

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