Intercolegial Cinco Manantiales fortalece la convivencia y el espíritu deportivo entre estudiantes

ALLENDE, COAH.- Estudiantes de diversos municipios de la región participaron en el Intercolegial Cinco Manantiales, un encuentro deportivo que reunió a jóvenes de Allende, Piedras Negras, Acuña, Monclova y otras comunidades para convivir y competir en un ambiente de respeto y compañerismo.

Durante las jornadas deportivas, los participantes demostraron disciplina, esfuerzo y trabajo en equipo, representando a sus instituciones educativas en distintas actividades que promovieron la integración entre estudiantes de diferentes ciudades.

Más allá de los resultados, el evento permitió fortalecer la amistad y los valores que fomenta el deporte, brindando a los jóvenes una oportunidad para compartir experiencias, desarrollar habilidades y mantener estilos de vida saludables.

Familias y docentes destacaron la importancia de seguir impulsando este tipo de espacios, donde las nuevas generaciones pueden crecer en un entorno positivo, fortalecer su formación personal y construir lazos de convivencia a través de la actividad física.

El impacto del Intercolegial en la comunidad

Los organizadores resaltaron que este tipo de encuentros contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y fortalecen los vínculos entre las instituciones educativas de la región.