Abren contrataciones

SABINAS, COAHUILA.- Como ha sido una constante durante el presente año, la empresa Irvin Jaropamex continúa realizado la contratación de personal para el área de producción, en esta ocasión que cuente con experiencia en costura aseguró el encargado de reclutamiento, Jairo Martínez Salazar.

Jaropamex busca contratar empleados con experiencia en la Región Carbonífera.

Entrevistado durante su estancia en el módulo móvil instalado en la plaza principal Benito Juárez, el encargado del reclutamiento de personal reconoció que debido a su expansión, la empresa está realizado la contratación de personal para el turno de día, mismo que debe de tener experiencia en costura.

El funcionario agregó que ha logrado contratar alrededor de 20 personas a la semana calificadas para este trabajo, por lo cual continúan en la búsqueda de más trabajadores, no estableciendo hasta el momento el número de personas que tendrán la oportunidad de sumarse al equipo de trabajo.

Finalmente, el entrevistado aseguró que la empresa Irvin Jaropamex Planta Sabinas, cuenta con atractivas prestaciones y bonos por producción, contratación y recomendación, que la hace una de las mejores para los trabajadores.