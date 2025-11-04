Denuncia Pública de Maltrato a Ancianos en Asilo de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través de su Delegación en la Región Carbonífera, inició una carpeta de investigación tras los señalamientos públicos realizados contra el Asilo de Ancianos de esta ciudad, donde se acusa que personas adultas mayores habrían sido víctimas de maltrato.

El delegado Diego Garduño Guzmán informó que ya se han recabado los primeros indicios relacionados con la situación, tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales.

Aunque hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por parte de algún ciudadano en específico, la Fiscalía decidió actuar de manera oficiosa.

Garduño Guzmán explicó que la apertura de la investigación responde al carácter vulnerable de las personas presuntamente afectadas, por lo que se consideró necesario intervenir para esclarecer los hechos.

"Es derivado de esto que se abren los actos de investigación, ante lo cual se recabarán todos los dictámenes necesarios para dirimir el tema de las responsabilidades", señaló.

Como parte del proceso, se contempla la participación de peritos criminólogos y médicos legistas, quienes realizarán evaluaciones técnicas y médicas para determinar si existieron conductas que vulneren los derechos de los residentes del asilo.

La Fiscalía reiteró su compromiso de actuar con rigor y sensibilidad ante casos que involucren a grupos en situación de riesgo.

Cabe recordar que fue una ciudadana quien, preocupada por el bienestar de los adultos mayores, denunció públicamente presuntas irregularidades en el trato hacia los abuelitos y abuelitas del asilo.

Esta acción motivó la intervención de las autoridades, quienes ahora trabajan en una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y, en su caso, fincar responsabilidades.