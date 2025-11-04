Festival Ánimas del Desierto 2025: Última proyección de cine de terror en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las y los ciudadanos a disfrutar de la última proyección del "Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios", como parte del Festival Ánimas del Desierto 2025.

Este miércoles 5 de noviembre se proyectará la película "Alien" a las 20:30 horas en el Archivo General del Estado, ubicado en la calle Juan Aldama #381, esquina con General Cepeda, Zona Centro.

El "Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios", por parte de Arteaga Grindhouse, bajo la coordinación de José Luis Elizalde, se llevó a cabo en espacios como el Panteón Santiago, el Parque Hundido, el Bosque de la Universidad Carolina, el Bosque Urbano Ejército Mexicano y en la Escuela Álvaro Obregón.

También el miércoles 5 de noviembre, como parte de las actividades de la cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2025, en punto de las 17:00 horas, en el Foro Cultural de la Línea Verde, en la colonia Vicente Guerrero se llevará a cabo "Entre catrinas al son colombiano" con música y baile a cargo de Movimiento Colombiano.

A las 19:00 horas, en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco de la Alameda Zaragoza, la Banda de Música del Estado de Coahuila presentará "Al son de las ánimas".

Se contará con la participación especial de la soprano Laura Elizabeth Martínez Yeverino, bajo la dirección artística de José Luis Ulloa Pedroza.

Además, se mantiene vigente el Festival Paso de la Mariposa Monarca, con intervenciones en el callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala.

Y las exposiciones de las "Calaveras Saraperas" y "Sonríe con la Catrina" en diferentes centros comunitarios de la ciudad.