Accidente de camioneta en Palaú deja al conductor ileso

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La tarde del miércoles se registró una aparatosa volcadura sobre la carretera Palaú-San Juan, a la altura del Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", generando la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y de emergencia.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente. Al llegar, encontraron una camioneta Ford Explorer volcada quedando al centro del camellón.

El conductor del vehículo, identificado únicamente con el apellido Ordóñez y de aproximadamente 30 años de edad, fue localizado en el lugar del accidente. Afortunadamente, resultó ileso, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance, aunque no se descarta que el exceso de velocidad o una distracción al volante hayan sido factores determinantes.

El tráfico en la zona se vio afectado por algunos minutos mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo.

Finalmente, la Policía Civil exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir, especialmente en tramos carreteros, con el fin de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.