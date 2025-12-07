Hombre atropellado en Barroterán genera movilización de emergencia

BARROTERÁN, COAH.- La tarde del sábado se registró un accidente en la carretera que conduce a Barroterán, donde un hombre fue atropellado, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia en la zona. El hecho generó alarma entre automovilistas y vecinos que circulaban por el lugar.

De acuerdo con testigos, la víctima quedó tendida sobre el pavimento tras el impacto, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades. Paramédicos acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios, antes de trasladar al lesionado a un centro médico cercano para su valoración.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito aseguraron el área para permitir el trabajo de los equipos de rescate y evitar nuevos incidentes. La circulación en el tramo carretero se vio afectada durante varios minutos mientras se realizaban las labores de atención.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del hombre ni sobre el vehículo involucrado en el atropellamiento. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de Barroterán, quienes señalan la necesidad de reforzar medidas de seguridad vial en la carretera, debido a que es una vía de constante tránsito y donde se han registrado otros percances en los últimos meses.