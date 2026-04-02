Percance vial en Sabinas deja daños materiales

SABINAS, COAH.- Un accidente de tránsito se registró sobre las calles Lamadrid y Abasolo, en esta ciudad donde, dos vehículos protagonizaron un fuerte choque que movilizó a las autoridades policiacas.

El percance ocurrió cuando un automóvil MG de reciente modelo, en color blanco y con placas FEX-803-C, impactó contra un Chevrolet Aveo con razón social Obras Mineras y Tiros del Centro, con placas AFJ-401-F del estado de Aguascalientes.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona que conducía el MG no respetó un señalamiento de alto, lo que provocó que se estrellara contra el Aveo, el cual circulaba con vía preferencial.

El impacto generó daños materiales considerables en ambas unidades, no resultado personas lesionadas.

Detalles del accidente en Sabinas y daños materiales

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se procedió a controlar el tráfico en la zona para evitar mayores complicaciones en la circulación.

Acciones de Seguridad Pública tras el choque en Sabinas

Vecinos y transeúntes que presenciaron el accidente señalaron que el cruce donde ocurrió el percance suele ser de alto riesgo, debido a que algunos conductores no respetan los señalamientos viales.

La presencia de las autoridades permitió que la situación se manejara de manera ordenada y sin mayores incidentes.

Recomendaciones para conductores tras el accidente en Sabinas

Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas para conducir con precaución y respetar los señalamientos de tránsito, con el fin de evitar accidentes como el ocurrido en esta localidad.