Dos accidentes viales en Múzquiz durante la madrugada del sábado

MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de dos accidentes viales registrados durante la madrugada del sábado en esta ciudad, el primero de ellos sobre el bulevar de la calle Niños Héroes, en el barrio El Panteón.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, los elementos encontraron un automóvil impactado contra el camellón de la vialidad, donde su conductor recibió atención médica inmediata tras estos hechos.

Tras lo ocurrido, los uniformados procedieron a realizar las diligencias correspondientes para retirar el vehículo del sitio donde quedó tras el impacto.

Posteriormente, el automóvil fue remolcado y trasladado a un corralón, donde fue resguardado por las autoridades correspondientes, en espera de que se deslinden responsabilidades.

Posterior a ello, otro choque más sobrevino en la calle 5 de febrero, entre Hidalgo y Presidente Juárez; trascendió que el tripulante conducía en estado etílico. El automóvil también fue retirado de circulación y trasladado por una grúa a un corralón.