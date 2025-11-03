Grave accidente vial deja a motociclista adolescente con lesiones graves

n fuerte accidente ocurrido la noche del domingo dejó a un motociclista adolescente con lesiones graves, luego de impactarse contra una camioneta en movimiento.

El percance se registró en el cruce del Bulevar Adolfo López Mateos y la arteria Simón Bolívar, generando una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

El lesionado fue identificado como Yahir N de 16 años de edad, quien fue atendido de inmediato por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que circulaba por la zona.

Posteriormente, el paciente fue trasladado a una clínica local para recibir atención médica especializada, debido a la gravedad de sus heridas en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven motociclista presuntamente omitió el semáforo en rojo, lo que provocó que fuera embestido por una camioneta Nissan Armada.

El vehículo era conducido por Guadalupe N, quien salía del IMSS y no logró esquivar el impacto, a pesar de intentar frenar.

Las autoridades policiacas señalaron que el adolescente se desplazaba a exceso de velocidad, lo que habría contribuido a la fuerza del choque. La zona fue acordonada por elementos de tránsito mientras se realizaban las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

El incidente ha encendido nuevamente el debate sobre la seguridad vial en el municipio, especialmente entre conductores jóvenes. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar los señalamientos de tránsito y conducir con precaución para evitar situaciones como esta.