Accidente Vehicular en Tramo Múzquiz-Palaú Deja Daños Materiales

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un aparatoso accidente se registró en el tramo carretero Múzquiz-Palaú, dejando como saldo cuantiosos daños materiales tanto en un vehículo como en una luminaria pública.

El percance generó la movilización de los cuerpos de seguridad Pública Municipal en el área para dar vialidad en el perímetro y evitar otro incidente.

El conductor involucrado fue identificado como José Eduardo N, el cual tripulaba una camioneta Ford Escape al momento de perder el control del volante.

Según los primeros reportes, el vehículo se desplazaba de norte a sur con dirección a la Villa de Palaú cuando ocurrió este hecho donde por fortuna no resultaron personas heridas.

De acuerdo con las autoridades, el conductor perdió el control del volante por causas aún no determinadas, lo que provocó que se impactara contra un arbotante.

El golpe fue lo suficientemente fuerte como para dejar la luminaria con visibles daños y la camioneta con afectaciones visibles en la carrocería trasera.

Elementos policiacos acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar el levantamiento correspondiente mediante el Informe Policial Homologado.

Tras asegurar la zona, se procedió a retirar el vehículo siniestrado y evaluar los daños a la infraestructura pública; mientras, las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta vía, especialmente durante horarios nocturnos, cuando la visibilidad puede verse comprometida.