Mario N causa accidente en Múzquiz sin lesionados

MÚZQUIZ, COAH.- Un percance vial en el que participaron tres vehículos se registró el pasado domingo en el cruce de las calles Matamoros y Morelos, sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente, donde se entrevistaron con los conductores involucrados para conocer la forma en que ocurrió el percance.

De acuerdo con el reporte, Ignacio N, de 36 años, señaló que circulaba por vía libre cuando un vehículo Chevrolet S10, color negro, presuntamente no respetó el señalamiento de alto y terminó impactándose contra su unidad, ocasionándole diversos daños.

La unidad averiada, una Dodge Ram 1500, modelo 2004, presentó daños en la parte trasera del costado izquierdo, parrilla frontal, luces delanteras, puertas, polveras y otras áreas de la carrocería.

En el accidente también resultó con daños una Chevrolet Cheyenne High Country, modelo 2022, color blanco, propiedad de Guillermo N, de 63 años. La unidad presentó golpes y raspaduras en la parte trasera de la caja y en puertas del costado derecho. Tras dialogar con los involucrados, el conductor señalado como responsable, Mario N, de 84 años, llegó a un acuerdo con las partes afectadas para la reparación de los daños.

Los participantes firmaron una hoja de convenio, deslindando de responsabilidad a Seguridad Pública Municipal.