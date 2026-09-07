Óscar Ríos Ramírez mejora drenaje en Nueva Rosita

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - Con el respaldo y la coordinación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Óscar Ríos Ramírez continúa fortaleciendo la infraestructura urbana de San Juan de Sabinas, llevando acciones concretas para resolver problemáticas que afectan el funcionamiento de los servicios públicos.

En la colonia Comercial de Nueva Rosita se ejecutan trabajos de mejoramiento de la red de drenaje e instalación de nueva tubería, una intervención que permitirá atender de fondo una problemática registrada en este sector.

La administración municipal mantiene una estrategia de atención directa a la infraestructura, priorizando obras que permitan corregir deficiencias y mejorar el funcionamiento de los servicios, con acciones que se traducen en resultados para las colonias.

Bajo esta dinámica de trabajo, Óscar Ríos ha consolidado una administración enfocada en ejecutar y resolver, dando seguimiento a las necesidades de la ciudad y canalizando los recursos hacia obras prioritarias.

El alcalde destacó que estos avances son resultado de la coordinación que mantiene con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos entre el Estado y el Municipio para impulsar proyectos que permitan que San Juan de Sabinas avance con mejores servicios e infraestructura.