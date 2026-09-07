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Coahuila

Aplazan Cabalgata Los Amigos 2026 en Múzquiz por mal clima

El Comité Organizador de la Cabalgata Los Amigos 2026 tomó la decisión de aplazar el evento debido a las inclemencias del tiempo.

Por Teresa Muñoz - 07 septiembre, 2026 - 08:13 p.m.
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      MÚZQUIZ, COAH.- El Comité Organizador de la Cabalgata "Los Amigos" 2026 anunció este 7 de septiembre el aplazamiento del tradicional evento debido a las inclemencias climatológicas y a los pronósticos desfavorables para los próximos días.

      A través de un comunicado dirigido a la comunidad ecuestre, participantes y amigos, los organizadores señalaron que la decisión responde principalmente a la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los jinetes y sus caballos.

      El comité explicó que las condiciones actuales del terreno y del clima no permiten asegurar un desarrollo seguro ni óptimo del recorrido, por lo que consideró que suspender temporalmente la actividad es la decisión más sensata y respetuosa para todos los participantes.

      Los organizadores ofrecieron disculpas por los inconvenientes que el cambio de planes pueda ocasionar en las agendas y preparativos de quienes tenían previsto participar en esta convivencia ecuestre.

      Asimismo, solicitaron a los participantes mantenerse atentos a las redes sociales y canales oficiales de la organización, donde se dará a conocer la nueva fecha una vez que las condiciones climáticas permitan realizar el evento de manera segura y disfrutable para toda la familia.

      El Comité Organizador de la Cabalgata "Los Amigos" 2026 agradeció la comprensión, el apoyo y la pasión de la comunidad ecuestre, al tiempo que reiteró su compromiso con preservar esta tradicional convivencia bajo condiciones adecuadas.

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