Docentes de Nueva Rosita participan en encuesta sobre uso de celulares

NUEVA ROSITA, COAH.- Docentes de la Región Carbonífera participan en una encuesta nacional encaminada a establecer lineamientos y reglas para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos dentro de las aulas.

Sobre este tema, la profesora Hilda Ibarra Reyes, supervisora de la Zona Escolar 301 de Secundarias Generales, informó que los docentes se han sumado a este ejercicio para aportar su experiencia sobre el uso de estas herramientas en el entorno educativo.

La docente señaló que actualmente los teléfonos celulares representan uno de los principales distractores para los estudiantes, al considerar que su uso puede interferir en el desarrollo de las actividades académicas.

Precisó que los dispositivos electrónicos no son una herramienta negativa por sí mismos; sin embargo, consideró que su uso cotidiano puede convertirse en un obstáculo frente al trabajo del docente y al aprovechamiento de las habilidades, conocimientos y valores que se buscan fortalecer en los alumnos.

Ibarra Reyes señaló que en algunas ocasiones los estudiantes encuentran en el teléfono celular un medio de distracción o refugio ante diferentes situaciones, lo que puede alejarlos de sus responsabilidades y afectar su concentración dentro del aula.

Finalmente, destacó la importancia de establecer reglas claras sobre el uso de estos dispositivos, con el propósito de encontrar un equilibrio que permita aprovechar la tecnología como una herramienta educativa sin que interfiera en la formación integral de los estudiantes.