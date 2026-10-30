Mujer lesionada en accidente vehicular en Nueva Rosita, Coahuila

NUEVA ROSITA, Coah.- Una mujer de 56 años fue trasladada a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de resultar lesionada en un accidente vehicular registrado la mañana del pasado jueves en la carretera federal 57, a la altura de los terrenos de la feria.

El reporte del percance se recibió a las 7:28 horas, por lo que se movilizó la unidad 5203 de los cuerpos de emergencia de bomberos para brindar atención a los involucrados, informó el director Roberto Ramos.

En el lugar, los paramédicos atendieron a María N., quien manifestó presentar dolor en la región cervical, detectando además alteraciones en sus signos vitales; no obstante, Juan N., conductor del automóvil, resultó ileso.

Ante las condiciones que presentaba la acompañante, se determinó su traslado a la Clínica 24 para recibir atención médica inmediata, dado el estado en que se encontraba.

La mujer viajaba desde Piedras Negras con destino a Sabinas, Coahuila, cuando se presentó este percance automovilístico ante las precipitaciones pluviales.

El accidente ocurrió en la mañana del jueves en la carretera federal 57, a la altura de los terrenos de la feria.

María N. viajaba de Piedras Negras a Sabinas cuando sufrió el percance, agravado por las lluvias.

Los paramédicos detectaron alteraciones en los signos vitales de la mujer, lo que llevó a su traslado al IMSS.