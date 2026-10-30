SIMAS Monclova incrementa inversión a 64 millones para obras urgentes

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera elevará de 60 a aproximadamente 64 millones de pesos su inversión durante este año, debido a la necesidad de atender obras urgentes de saneamiento y drenaje.

Eduardo Campos Villarreal, gerente del organismo, informó que los resultados financieros de agosto y septiembre fueron satisfactorios, al alcanzar las metas establecidas e incluso superarlas en alrededor de 500 mil pesos durante ambos meses.

Explicó que SIMAS mantiene un ritmo de inversión de seis millones de pesos mensuales y que, al cierre de octubre, registraba un avance cercano al 80 por ciento del presupuesto anual.

Aumento de inversión en obras de saneamiento

Señaló que, aunque el organismo mantiene el calendario de inversión aprobado por el Consejo, surgieron trabajos prioritarios que requieren ampliar los recursos, principalmente en materia de saneamiento y drenaje.

Indicó que el presupuesto inicial de 60 millones de pesos será modificado para alcanzar aproximadamente 64 millones, debido a que estas obras no pueden postergarse por las afectaciones que generan a la población.

Por otra parte, Campos Villarreal informó que, como parte de un programa intensivo de detección de tomas irregulares, se han localizado más de 200 conexiones en los ejidos Fresnillo y Pozuelos, en Frontera.

Detalló que entre los casos identificados hay tomas clandestinas, extensiones de red y derivaciones no regularizadas. De las conexiones detectadas, alrededor de 40 usuarios ya se acercaron al organismo para realizar sus contratos y evitar la suspensión del servicio.

Detección de tomas irregulares en Frontera

El gerente explicó que estos trabajos se realizan en coordinación con los comisariados ejidales y continuarán de manera permanente, debido a que el consumo no registrado afecta la distribución del agua entre los usuarios que sí cuentan con contrato y cumplen con sus pagos.

Subrayó que regularizar estas conexiones permitirá mejorar el aprovechamiento del recurso y garantizar que el suministro llegue a quienes tienen derecho al servicio.