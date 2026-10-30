Laura Jiménez entrega semilla de avena a 120 productores en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- En las instalaciones del Centro de Gobierno de esta ciudad se llevó a cabo la entrega de 1 tonelada de semilla de avena a beneficio de 120 productores.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez presidió dicho evento, destacando que es un programa sumamente importante para los productores del campo, donde se trabaja de forma tripartita, aplicando el Gobierno del Estado recursos en un 25 %, el Gobierno municipal otro 25 % y el beneficiado el 50 %.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural Municipal de Múzquiz, ingeniero Javier Gutiérrez Falcón, informó que la entrega de avena corresponde al ciclo otoño-invierno.

Señaló que estuvieron presentes todos los ejidos del municipio, entre ellos Palaú, La Cuchilla, ejido Morelos, El Nacimiento y muchos más, quienes agradecen por este beneficio.

Indicó que, una vez concluido el acto protocolario, se trasladarán a la Unión de Ejidos para hacer la entrega de los bultos de avena a cada uno de los beneficiarios.

El entrevistado destacó que las recientes lluvias bendicen el ciclo, ante lo cual los productores aprovecharán al máximo la humedad para realizar la siembra.

Cabe señalar que con las 14 toneladas se estima sembrar entre 175 y 200 hectáreas de tierra, esperando buenas cosechas.