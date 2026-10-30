Cristian Morales advierte sobre el crecimiento económico en México: 2027

SALTILLO, Coah.- Un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento perfila un panorama moderado para México durante 2027, escenario que podría frenar las inversiones privadas y limitar la creación de empleos, pese a las expectativas de mayor recaudación y una reducción de la inflación, advirtió Cristian Salvador Morales, socio de Impuestos de Russell Bedford, oficina Saltillo.

El especialista explicó que, aunque el Gobierno federal prevé alcanzar ingresos históricos el próximo año, sus gastos continuarán por encima de los recursos que recaude, lo que mantendría el déficit presupuestario en aproximadamente 3.6 por ciento.

Detalló que entre los factores que favorecerían la captación de recursos se encuentran el aumento estimado en el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo y una mayor eficiencia en los mecanismos de recaudación fiscal.

Estos ingresos adicionales permitirían sostener los programas sociales y destinar recursos a sectores considerados estratégicos; sin embargo, advirtió que las perspectivas de crecimiento económico continúan siendo limitadas.

"En general, el panorama económico se prevé lento. El crecimiento va a ser lento, de hecho, se prevé entre el 1.5 y 2.5 por ciento, lo cual es bajo", manifestó.

Morales consideró que las proyecciones oficiales reflejan un escenario más realista, debido a que las tasas de crecimiento previstas mantienen niveles similares a los registrados durante administraciones federales anteriores.

Advirtió que esta desaceleración puede provocar que las empresas adopten una postura más conservadora antes de invertir, lo que también repercutiría en la apertura de nuevas plazas laborales y en el dinamismo de la actividad productiva.

En materia tributaria, el socio de Russell Bedford señaló que las modificaciones previstas para 2027 tienen entre sus principales objetivos combatir la emisión y adquisición de comprobantes fiscales relacionados con operaciones simuladas.

No obstante, manifestó preocupación porque algunas de las nuevas disposiciones podrían generar dificultades para empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, especialmente aquellas que trabajan con márgenes de utilidad reducidos.

"Siento que por justos van a pagar pecadores en el ámbito empresarial", expresó.

Explicó que los cambios relacionados con las deducciones y el tratamiento de las pérdidas fiscales podrían limitar los beneficios tributarios de determinados negocios, al obligarlos a trasladar su aplicación a ejercicios fiscales posteriores.

Aclaró que varias de estas medidas siguen criterios utilizados internacionalmente y que ya se encuentran contemplados en esquemas tributarios de países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sobre el avance legislativo, informó que el pasado 27 de octubre el Pleno del Senado aprobó prácticamente la totalidad de las reformas correspondientes al Paquete Económico 2027, con una modificación menor relacionada con el Impuesto sobre la Renta (ISR).

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, Morales indicó que las estimaciones oficiales contemplan una inflación cercana al 3 por ciento para 2027, inferior al nivel ligeramente menor al 4 por ciento considerado para el cierre del año anterior.

Respecto al tipo de cambio, señaló que la previsión gubernamental establece una cotización de 17.90 pesos por dólar, frente a los 19.80 pesos utilizados anteriormente como referencia.

Explicó que una mayor fortaleza de la moneda mexicana favorecería la adquisición de productos provenientes del extranjero, al reducir el costo de las importaciones. Sin embargo, también tendría un efecto en las familias que reciben remesas, debido a que obtendrían menos pesos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

Por otra parte, destacó que el presupuesto federal contempla impulsar la inversión pública en infraestructura, con proyectos relacionados con carreteras, caminos, escuelas, hospitales y vías de comunicación, con la intención de mejorar las condiciones para atraer capital privado.

Finalmente, consideró que el cumplimiento de los objetivos de recaudación será determinante para mantener el equilibrio de las finanzas públicas durante 2027. Aunque el Gobierno federal podría alcanzar nuevamente ingresos históricos, advirtió que esto no garantiza por sí mismo una recuperación significativa de la economía nacional.