Camión de volteo se vuelca en Villa de Agujita sin dejar heridos

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La mañana de este martes se registró un accidente vial en la carretera federal 57, a la altura del Tecnológico Nacional de México campus Región Carbonífera. El percance ocurrió alrededor de las 9:30 horas y movilizó a las corporaciones de seguridad de la zona.

De acuerdo con los reportes, la caja de un camión de volteo se desprendió y terminó volcada sobre la vía. Se confirmó que la caja se encontraba vacía al momento del incidente, lo que evitó mayores riesgos y daños. Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de seguridad. El área fue asegurada para prevenir accidentes adicionales y se implementaron medidas de control de tránsito mientras se retiraba la unidad afectada.

El accidente ocasionó retrasos momentáneos en la circulación de la carretera federal 57, una de las más transitadas de la región carbonífera. Autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones y mantener la atención al volante, especialmente en tramos cercanos a instituciones educativas y zonas urbanas.

Finalmente, las autoridades locales informaron que se investigarán las causas del desprendimiento de la caja del camión, con el objetivo de deslindar responsabilidades y prevenir futuros incidentes. La volcadura se suma a la lista de percances viales registrados en la región, donde se insiste en la importancia de la seguridad y el mantenimiento adecuado de las unidades de carga.