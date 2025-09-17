Propietario de vivienda en Los Chupones narra incendio

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un posible cortocircuito derivó en el incendio de una vivienda ubicada sobre la calle Agustín Melgar con Morelos del barrio "Los Chupones" en el Tiro Dos y Medio de esta Villa.

Elementos de Protección Civil y Bomberos a cargo del ingeniero Víctor Guajardo Loo, atendieron dicho reporte registrado la noche del martes cerca de las 22:37 horas.

El propietario del inmueble identificado con el nombre de Juan Guerrero Marín de 49 años de edad dijo que, al percatarse de la situación, fue auxiliado en primera instancia por vecinos del sector quienes lograron controlar las llamaradas.

Posteriormente al arribo de los cuerpos de emergencia, iniciaron las acciones de enfriamiento en el lugar afectado para evitar mayores complicaciones.

Al interior de la vivienda se consumió un estéreo modular y otros enseres domésticos, sin que la situación pasara a mayores tras este incidente que pone de manifiesto, la revisión del cableado eléctrico en los hogares a fin de evitar situaciones como esta.