Cateo en Coahuila revela posibles sustancias ilícitas en Región Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Derivado de múltiples denuncias anónimas sobre la presunta venta de narcóticos en distintos puntos de la Región Carbonífera, la Fiscalía General del Estado ha intensificado sus acciones de investigación, realizando hasta la fecha un total de 43 cateos, destacando en Coahuila la Delegación Carbonífera, con el mayor número de diligencias.

Esto lo informó el delegado regional Diego Garduño Guzmán, quien destacó la colaboración ciudadana como pieza clave en el desarrollo de estos actos de investigación.

El más reciente operativo se llevó a cabo el pasado domingo por la noche en la ciudad de Sabinas, donde, tras recibir un reporte anónimo, se procedió a solicitar una orden de cateo ante un juez de control tal y como fue del dominio público.

La intervención se realizó a las 20:00 horas en un inmueble señalado como posible punto de almacenamiento de sustancias ilícitas. La denuncia fue canalizada a través de los mecanismos de atención ciudadana, lo que permitió iniciar el análisis correspondiente.

Una vez obtenida la autorización judicial, elementos de los tres órdenes de gobierno ingresaron al domicilio para ejecutar el cateo. Durante la inspección, se aseguró la vivienda y se recabaron diversos indicios que podrían estar relacionados con la posesión de narcóticos.

Las autoridades continúan con el procesamiento de la evidencia para determinar su naturaleza y cantidad.

Con este operativo, la delegación regional se posiciona como la de mayor actividad en cateos a nivel estatal, tanto en número absoluto como en densidad proporcional.

Garduño Guzmán subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de la Fiscalía en atender las inquietudes de la ciudadanía y combatir el tráfico de drogas en la región.

Cabe señalar que en esta ocasión no se registraron detenciones, ya que el inmueble se encontraba deshabitado al momento del cateo.

Actualmente, se realizan dictámenes periciales en materia de química para establecer el peso neto de las sustancias encontradas y determinar su clasificación legal de tal manera que las investigaciones continúan abiertas.